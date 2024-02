Sicurezza sul lavoro | la ministra Calderone propone di introdurre un nuovo reato

Sicurezza sul lavoro, ecco le misure del governo. Cgil: “Grave decidere senza i sindacati”

(Di domenica 25 febbraio 2024) LadelMarinaha annunciato che il governo proporrà la reintroduzione delpenale di interposizione illecita di manodopera, depenalizzato nel 2016. Secondo il dicastero non avrebbe portato i risultati sperati nella riduzione dei comportamenti irregolari e per lasul. Si tratterebbe dell’ultima aggiunta al pacchetto di misure che il ministero delsta preparando per il Consiglio dei ministri di lunedì 26. Le altre norme riguarderanno soprattutto appalti enero. Il tema dellasulè diventato di attualità dopo la tragica morte di cinque operai nel crollo di una trave in un cantiere per la costruzione di un supermercato a Firenze. Cos’è il ...

Incidenti sul lavoro, Viviani (Filca Cisl): “Inaccettabile, puntiamo sulla prevenzione”: “Morire in fabbrica, nei campi, in qualsiasi luogo di lavoro è uno scandalo inaccettabile per un paese civile, un fardello insopportabile per le nostre coscienze, soprattutto quando dietro agli incide ...lagazzettadilucca

