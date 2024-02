Sei Nazioni | l' Italia impone il pareggio alla Francia | 13-13

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 25 febbraio 2024) In un match valido per la terza giornata del Sei2024, l’Italrugby del ct Quesada, dopo i ko con Inghilterra e Irlanda, pareggia per 13-13 con laallo Stadium Nord Lille Metropole. Il primo tempo si chiude sul 10-3 per i padroni di casa, che firmano una meta (trasformata da Ramos) con Ollivon e un piazzato con Ramos; per gli azzurri, una punizione di Page-Relo scaturita dal fallo...