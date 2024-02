Sardegna | affluenza regionali vola al 44 | 1% alle 19

(Di domenica 25 febbraio 2024) Si conferma la tendenza in aumento per l'elezioniin. Nella seconda rilevazione dell'unica giornata di consultazioni,19, la percentuale dei votanti è salita al 44,1% rispetto al 18,4% delle 12. Nel 2019 questa rilevazione di metà serata era stata del 43,3%. Nel comune capoluogo di regione, Cagliari, ha votato il 45,78% degli aventi diritto. In termini assoluti sono andati ai seggi 637.851 votanti su 1.447.753 elettori. Si registra qualche fila ai seggi che chiuderanno22.

