Milan e Atalanta “graziano” il Napoli | speranza Champions ancora viva? CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 25 febbraio 2024) Stasera è andata in scena lo scontrotra: il risultato finale in un certo senso avvantaggia ilIl big match della ventiseiesima giornata ha visto affrontarsi. Le due squadre lombarde hanno giocato quello che, alla vigilia, è stato definito dagli addetti ai lavori come scontro crocevia poi per la qualificazione alla prossima edizione dellaLeague. Il match si è concluso con un inaspettato 1-1, che in sostanza non aggiunge e non toglie nulla. A decidere la gara una rete spettacolare di Leao, al terzo minuto di gioco. Poi una manciata di minuti prima di rientrare negli spogliatoi per la fine del primo tempo è stato assegnato un calcio di rigore all’, che sicuramente genererà un mare di ...