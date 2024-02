LIVE Superbike | GP Australia 2024 in DIRETTA | nuovo rinvio alle 7 15

LIVE Superbike, GP Australia 2024 in DIRETTA: podio tutto italiano! Bulega precede Lotatelli e il rientrante Iannone!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.15 Ancora un7.15 per la partenza di gara-2 di, si decide di far partire la Supersport gara-2. 05.55della partenza di Gara 2. Nel corso della terza corsa dell’la Aprilia RSV4 di Matt Walters ha inondato d’olio il Southern Loop e nonostante un’ora di intervento per il tratto incriminato, resta impraticabile ancora gareggiare. Partenza fissata06.30 per la. 05.50 Nella Superpole Race, Iannone ha preso subito il comando, mentre Bulega è scivolato al terzo posto, superato da Lowes. Lowes ha poi guidato dal secondo giro, segnando l’inizio delle difficoltà per Bulega, superato anche da ...