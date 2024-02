Lautaro come Ronaldo | il dato dell’argentino in Serie A

(Di domenica 25 febbraio 2024)Martinez sempre più nell’olimpo dei bomber dellaA: l’attaccante a segno con più di 20 gol per tre stagioni consecutiveMartinez sempre più nell’olimpo dei bomber dellaA: l’attaccante a segno con più di 20 gol per tre stagioni consecutive. L’argentino dell’Inter entra in una speciale classifica assieme ad altri attaccanti passati per il calcio italiano e ne hanno fatto la storia.riportato da OPTA, infatti, il Toro è il quinto a riuscirci. LA CLASSIFICA: Gabriel Batistuta Antonio Di Natale (4) Edinson Cavani CristianoMartínez

L'Inter cala il poker a Lecce. Nerazzurri implacabili (anche col turnover): I nerazzurri vanno in vantaggio al 15' grazie a Lautaro Martinez, implacabile in area di rigore su servizio di Asllani. Gol numero 100 in Serie A per il Toro con la maglia dell'Inter, il terzo ...ilgiornale

Serie A: Inter implacabile 4-0 a casa del Lecce: Dall’altra parte, causa turnover, è evidente come l’Inter abbia qualche automatismo in meno nel giro palla. Nonostante ciò, i nerazzurri riescono a chiudere in vantaggio la prima frazione, grazie alla ...gazzettadiparma

Serie A - Le pagelle di Lecce-Inter 0-4: la 'carica' di Lautaro, l'energia di Frattesi, il lavoro di Inzaghi: Lautaro MARTIENZ 8 – Prima 100 e poi 101 ... Con merito, insomma, resta davanti a tutte. E partite come questa ci dicono infondo che lo rimarrà fino alla fine.eurosport