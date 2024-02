Francia | 4 alpinisti morti sotto valanga

(Di domenica 25 febbraio 2024) 19.10 Quattrosonounasul massiccio del Sancy, nel comune di Mont-Dore (Puy-de-Dome),. Altri tre sono rimasti feriti. Lo ha comunicato la prefettura del dipartimento, aggiungendo che lasi è verificata a 1600 metri, in una località nota come Val d'Enfer. Le ricerche hanno mobilitato una cinquantina di soccorritori.

Polonia, 160 tonnellate di mais ucraino distrutte dagli agricoltori in protesta: Il vice primo ministro ucraino ha annunciato che 160 tonnellate di mais ucraino sono state distrutte in Polonia dagli agricoltori in protesta ...tag24

Francia, tragedia sul Mont-Dore: una valanga travolge ed uccide 4 alpinisti: Oggi 25 febbraio 4 alpinisti sono rimasti travolti ed uccisi da una valanga sul massiccio del Sancy, a Mont-Dore (nel centro della Francia). Altri due alpinisti risulterebbero dispersi.tag24

Valanga sul Mont-Dore, quattro morti: L'incidente nella noto località sciistica francese a 1600 metri di altitudine. Altre tre persone sono rimaste leggermente ferite ...agi