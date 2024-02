Francia | valanga travolge sciatori | almeno 4 morti

Nel post giorno della Befana, in Francia è statio tempo di Coppa . Nell’affascinante formula della competizione il PSG era atteso sul campo del Revel , club di ... (sportface)

valanga in Francia, 4 morti: «Travolte almeno 9 persone»: Tragedia in Francia. Almeno quattro persone sarebbero morte in una valanga che ne ha travolte almeno nove nel Massiccio centrale francese, presso ...msn

Sei Nazioni, Francia-Italia 13-13: azzurri vicini all’impresa: (Adnkronos) – Francia e Italia pareggiano 13-13 in un match della terza giornata dei Sei Nazioni 2024, disputato a Lille. Gli azzurri sotto 10-3 al termine del primo tempo, reagiscono nella ripresa co ...sardegnareporter