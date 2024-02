Formazioni ufficiali Milan-Atalanta | pronostico marcatori | ammoniti e tiratori

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 25 febbraio 2024), ledella sfida in programma a San Siro. Ecco tutte le dritte. Il 26° turno di Serie A vive uno snodo cruciale nel match di questa sera tra. Reduci da un filotto di vittorie consecutive a dir poco dirompente, gli uomini di Gasperini fanno visita ad unche, nonostante i buoni spunti messi in mostra, continua a prendere troppi gol. Salvo clamorosi colpi di scena, dunque, ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad un match frizzante con molte variabili tattiche. Di seguito le scelte dei due allenatori: Rafa Leao (LaPresse) – IlVeggente.it(4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, ...