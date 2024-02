È morto Stan Bowles | l’icona anticonformista del calcio mondiale

Addio a Stan Bowles, la leggenda del QPR muore a 75 anni

(Di domenica 25 febbraio 2024) È, leggenda del Queens Park Rangers, all’età di 75 anni. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca per ilinglese, avendolasciato un’impronta indelebile nel mondo dello sport grazie al suo talento straordinario e alla sua personalità unica. Considerato uno dei giocatori più talentuosi della sua generazione,è stato spesso paragonato a Lionel Messi per la sua capacità di cambiare le sorti di una partita con le sue giocate. La sua carriera, costellata da 560 partite nelinglese, di cui cinque con la nazionale inglese, è stata caratterizzata da un forte anticonformismo, che lo ha reso una figura leggendaria. Prima di diventare un’icona del QPR,ha mosso i suoi primi passi nel ...

