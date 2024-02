Anche se siamo amici non l' hai fatto Mara Venier gela Massimo Giletti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024)è stato ospite dia Domenica in, su Rai 1, nella puntata del 25 febbraio. Il giornalista e conduttore ha parlato del suo ritorno in Rai con un programma dedicato ai 70 anni della televisione che andrà in onda su Rai1 mercoledì 28 febbraio: "Ho letto molto spesso che sono stato io a lasciare la Rai. Ma la verità è che fui messo educatamente nella condizione di scegliere un'altra strada", dice. E ancora, aggiunge: "Ho vissuto tante emozioni,momenti negativi e sono quelli che ti fanno migliorare come uomo. Io credo che chi vive una tempesta deve fare uscire bene la propria anima". L'ex conduttore di Non è l'arena su La7, prosegue: "Molti mi hanno detto 'adesso che torni in Rai ti prendi delle rivincite'. Ma la ...