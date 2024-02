Ternana, al Liberati sfida salvezza. Breda: "Dobbiamo battere il Lecco"

(Di sabato 24 febbraio 2024) "Serve un bis, per la classifica e per il calendario. Battendo ille Fere potrebbero affrontare con maggiore serenità la prossima terribile settimana, vedi gara di Palermo martedì sera e quella con il Parma sabato prossimo al "". La vittoria di Reggio Emilia ha dato nuova linfa e spazzato via a livello mentale il pareggio-beffa con lo Spezia: "E’ stata un’ottima prestazione – commenta Roberto– con ottime indicazioni nelle due fasi. Ho visto l’atteggiamento giusto da parte di tutti, anche in coloro che pur non giocando hanno festeggiato alla grande con i compagni. Abbiamo dinamiche più sviluppate anche con i nuovi. Con il, squadra viva e con caratteristiche ben marcate, sarà un’altradifficile. Ci sono incognite relative al loro modulo. Dovremo mantenere i nostri ...