"Siamo senza sportello bancario". La Bps apre nella piccola Colere

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il riallineamento dell’aumento di redditività delle banche e della concessione del credito all’economia locale rappresentano la via attraverso cui il sistemapuò sostenere lo sviluppo. Questa spinta all’economia è una delle funzioni fondamentali che devono ritrovare tutti gli istituti di credito e che adesso è sostenuta soprattutto dalle cosiddette banche di territorio, specialmente in un Paese come l’Italia, caratterizzato da un altissimo numero di piccole e medie imprese. La necessaria ridefinizione del ruolo del sistemaè emersa nel corso del convegno, "Sviluppo e sistema– Linee guida per un nuovo progresso", promosso dalla Banca Popolare di Sondrio, in collaborazione con la società di consulenza aziendale Vitale Zane & Co, tenutosi ierisede di piazza Garibaldi. "La visione ...

