Preraffaelliti, già 35mila prenotazioni: "Il San Domenico diventa internazionale"

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il grande giorno è arrivato: oggi apre la nuova grande mostra forlivese ‘, Rinascimento moderno’, visitabile fino al 30 giugno. Un’esposizione che sembra segnare un giro di vite rispetto al passato per un motivo preciso: sebbene anche in precedenza i prestatori non fossero solo italiani, mai come ora i collegamenti con Inghilterra (proprio qui, del resto, a metà Ottocento nacque il movimento dei), Stati Uniti e il resto d’Europa. Ad oggi lesono già. Alla presentazione che si è tenuta ieri in anteprima al San Giacomo, di fatto, la maggior parte dei curatori si è dovuta servire di un’interprete: un’ulteriore evidenza del filo rosso che collega la mostra con il resto del mondo in un fitto dialogo. Lo ribadisce il presidente della Fondazione Carisp Maurizio Gardini: "Da ...