Montalto Marina: conclusi i lavori di asfaltatura in Strada delle Murelle

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 24 febbraio 2024), 24 febbraio 2024 – Con la chiusura del cantiere sono terminati in questi giorni idiin. L’opera ha visto il rifacimento di circa 2,5 chilometri di mantole: dall’uscita della Statale Aurelia fino all’incrocio conLitoranea. I, per un importo complessivo di 183mila euro, sono stati in parte finanziati dalla Regione Lazio per una cifra di oltre 93mila euro. “Si tratta – dichiara il sindaco Emanuela Socciarelli – di un intervento importante per la sicurezza della viabilità del nostro territorio. Ringrazio la Regione Lazio per il contributo finanziario, che ha permesso di realizzare questa opera con un costo contenuto ...