Mondiali beach soccer 2024 | Italia-Bielorussia oggi in tv | canale | orario e streaming semifinale

LIVE Italia-Bielorussia, Mondiali beach soccer 2024 in DIRETTA: gli azzurri si giocano l'accesso in finale

(Di sabato 24 febbraio 2024) Alle 16:30 di, sabato 24 febbraio, la nazionalena disfiderà lanella secondairidata, dopo Iran-Brasile (in programma alle 15:00). I precedenti sorridono agli azzurri con 12 vittorie per l’e 2 sconfitte (2019 alle FIFA Qualifiers e 2016 nella finale per il 5° posto dell’Europeo) nei 14 impegni tra le due selezioni. La nazionale di Alvarado però è la grande rivelazione del torneo con il capocannoniere Bryshtsel, autore di 10 gol in 4 partite. Laha eliminato una corazzata come il Portogallo, mentre l’ai quarti di finale ha avuto la meglio di Tahiti. Ora le due squadre vogliono continuare a stupire. La partita sarà trasmessa dalle 16:30 su Rai Sport, ma potrete ...