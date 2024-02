Firenze per la Palestina Le sponde dell’Arno unite dall’abbraccio dei manifestanti | “Pace”

Ucraina-Palestina, 24 febbraio manifestazione per la Pace a Firenze – Cgil Firenze

(Di sabato 24 febbraio 2024), 24 febbraio 2024 – Bandiere dellae un grido unanime è partito questa mattina dai ponti di: “Stop alla guerra in”. Circa mille persone hanno aderito alla manifestazione organizzata dalla Cgil che è partita dal Ponte Santa Trinita per arrivare fino al dirimpettaio Ponte alla Carraia e ritorno. Bambini, famiglie, studenti: una lunga sfilata di persone ha stretto l’Arno in un abbraccio colorato dalle bandiere della. Durante il corteo sono state espresse parole di solidarietà nei confronti degli studenti presi a manganellate ieri ae a Pisa nelle rispettive manifestazioni pro. Ferma condanna contro le aggressioni e la deriva autoritaria delle forze dell’ordine. L’iniziativa si è svolta senza nessuna criticità né ...

