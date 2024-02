Trapelano nuove immagini dell’imminente Nothing Phone (2a)

Le dimensioni dell'iPad Pro e dell'iPad Air del 2024 trapelano con una struttura più sottile per il Pro e dimensioni familiari per il nuovo Air: Le indiscrezioni sui nuovi modelli di iPad Pro e iPad Air si susseguono da un po' di tempo. I nuovi modelli di iPad Pro sono stati segnalati come dotati di display OLED, Apple M3 e MagSafe, mentre ... notebookcheck

Samsung Galaxy Z Fold 6, trapelano in rete le specifiche: c'è una grave mancanza: I rumor su Galaxy Z Fold 6 sono presenti sul web già da diversi mesi, ma il popolare leaker Chuvn8888 ha pubblicato parte della scheda tecnica del prossimo foldable targato Samsung, mettendo però in ... tech.everyeye

Màkari, anticipazione seconda puntata: svolta immediata nella trama, pubblico sconvolto: Trapelano le prime anticipazioni per la seconda puntata di Màkari: nuovi misteri da risolvere e qualche colpo di scena. abruzzo.cityrumors