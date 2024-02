Terremoto | ancora una forte scossa nel Parmense

Ma cosa c'è dietro questa rottura? Ancora non è chiaro. però che le notizie di questo tipo andrebbero sempre prese con una certa della possibile rottura ha scatenato un vero e proprio terremoto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Continua lo sciame sismico nel, zona dove da giorni la terra sta tremando in particolare nell’area sud di Parma, verso l’Appennino. Dopo la mezzanotte, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato un sequenza di quattro scosse in pochi minuti, tutte concentrate tra Felino e Calestano. Terremoti finora deboli, di magnitudo compresa tra i 2.2 e i 2.5. Come spiegato dai geologi dell’Ordine dell’Emilia-Romagna, questi piccoli terremoti dipendono dal movimento verso nord-est dell’Appennino e non è possibile stabilire quanto dureranno. Lapiùdelle ultime ore è stata registrata nella notte vicino a Langhirano con una magnitudo di 3.1. C’è preoccupazione perché sono frequenti le scosse avvertite dalla popolazione: mercoledì una di magnitudo 3.8 era stata avvertita in maniera molto chiara ...