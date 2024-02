Tabellone Atp 500 Rio de Janeiro 2024 | Alcaraz guida il seeding

ATP Rotterdam, il tabellone: Sinner-De Minaur sarà la finale

ATP 500 Doha: Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti volano in semifinale di doppio a tavolino: I due azzurri passano al turno successivo grazie a forfait del duo composto da Davidovich Fokina e Ruusuvuori. sportal

Fonseca riscrive la storia: primo 2006 a vincere in un torneo Atp: Il brasiliano sconfigge a Rio de Janeiro Arthur Fils, testa di serie numero 7 del torneo, con il punteggio di 6-0, 6-4 ... corrieredellosport

Entry list Atp Miami - Assente Nadal ma c'è Djokovic. Sinner numero 3, dubbio Musetti: Grande attesa per il Master 1000 in Florida: dopo 5 anni il serbo torna a fare tappa negli Stati Uniti a marzo. Diverse presente per l'Italia che può sognare in grande con l'altoatesino ... tennisworlditalia