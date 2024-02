Siamo sicuri che Allegri stia facendo il massimo con la Juventus?

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di giovedì 22 febbraio 2024) «Bisogna riordinare le idee, chiarire bene l’obiettivo» ha dettodopo il pareggio 2-2 contro l’Hellas Verona, forse la partita che ha chiuso per sempre le possibilità per la sua squadra di lottare per lo Scudetto. Una partita confusa e insolitamente aperta, in cui lasi è lasciata trascinare nel disordine emotivo del Verona. Una partita di battere e levare, di transizioni, di ritmi che si abbassavano e schizzavano senza seguire nessuna logica apparente. Il tipo di partita che a Massimiliano, in genere, non piace. STEADY PAYWALL Per questo laè sembrata alla deriva, scollegata dalla propria anima di squadra maniacale nella sua razionalità, ossessiva nella sua prudenza. Segno, insomma, che qualcosa potrebbe essersi perso, a livello di motivazioni, dopo la sconfitta a San Siro ...