Regalano un forno giocattolo alla figlia | lei prepara una torta e tutta la famiglia finisce in ospedale

(Di giovedì 22 febbraio 2024) A raccontare cosa è accaduto è Stephanie, madre della piccola di 8 anni. I medici hanno diagnosticato un avvelenamento da monossido di carbonio alaamericana. "Fortunatamente non abbiamo mangiato nulla" spiega la donna su TikTok.

