Real Madrid | Courtois fa un altro passo verso il ritorno

(Di giovedì 22 febbraio 2024) 2024-02-21 19:11:17 Giorni caldissimi per il calcio iberico! OUn’immagine è stata la protagonista della formazione odierna: Vederelavorando con il resto dei suoi colleghi in una sezione della sessione. Il belga, che ha partecipato come uno in più un esercizio di controllo e possesso della pallafa unil suodopo il grave infortunio al ginocchio che ha sofferto in agosto., nell’allenamento odierno a Valdebebas con Modric..COM Anche se nulla è cambiato per quanto riguarda le scadenze previste per il suo(i primi di aprile)vederlo con il gruppo è sintomo che quel momento si avvicina e che la sua guarigione continua marciando ...

È arrivato come ultima scelta per la corsia sinistra del 3-5-2, messo sotto esame per capire se poter giocare anche sulla fascia di destra.... (calciomercato)

Gol of the day, la Lazio ricorda la rete di Crespo con il Real Madrid in Champions – FOTO: Il 21 Febbraio del 2001 fu anche quella una serata di Champions, e la Lazio sfidò in casa il Real Madrid, e a dare spettacolo fu Crespo con una splendida rete che il club ricorda cosi sui social ...

Inter-Atletico Madrid, Fresi: “I nerazzurri sono nettamente superiori, ma in Spagna sarà diverso”. Poi su Simeone e Inzaghi…: “Ha le carte in regola per farlo, ma non sarà per niente semplice. Ci sono squadre molto attrezzate in Europa, come il Real Madrid piuttosto che il City. L’Inter lo scorso anno è stata bravissima, ma ...

Sport - Calcio - Inter-Atletico Madrid 1-0: gol e highlights: Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid 0-2: gol e highlights play 308 • di Sky Video 2:44 Champons, Atalanta-Real Madrid 0-1, gol e highlights play 351 • di Sky Video 2:39 Everton-Leeds 0-1, gol e highlights ...