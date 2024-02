Milan Pioli | «Abbiamo un potenziale importante»

Rennes-Milan, Pioli: "Abbiamo un vantaggio, ma non ancora è finita"

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Le parole di Stefano, tecnico del, dopo la qualificazione ottenuta dai rossoneri agli ottavi di Europa League Stefanoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Rennes. Di seguito le sue parole. QUALIFICAZIONE – «Ci portiamo la soddisfazione di portare a casa un turno difficile, che è sembrato più facile di quant’era in realtà. Loro han giocato una partita intensa, non è stata semplice. Ci sono ancora tante situazioni da valutare e su cui lavorare meglio». TROPPI GOL MANCATI – «La partita di stasera ha confermato cheunoffensivoma che dobbiamo trovare più solidità, comunicazione e concedere qualcosa in meno». RISERVE ABBASSANO IL LIVELLO – «Non si può chiudere così, anche con Pulisic e Leao ...

