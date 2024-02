Stefano Pioli potrebbe proporre una sorpresa in attacco in occasione di Rennes-Milan , lanciando da titolare Luka Jovic (pianetamilan)

Milan, Jovic cerca il primo gol europeo: Scelta fatta: Stefano Pioli affiderà il peso dell`attacco del Milan domani contro il Rennes a Luka Jovic con Olivier Giroud che partirà dalla panchina. L`attaccante.

Milan, Tomori e Kalulu in gruppo: ma non ci saranno col Rennes: A Milanello si è respirato un clima sereno, disteso ma allo stesso tempo molto attento a qualsiasi dettaglio. Pioli ha parlato a lungo con Chukwueze. Florenzi ha applaudito Leao per l’uscita del suo ...

Pioli e il turnover: “Decido coi dati sulle condizioni dei giocatori, ma con il Rennes non sentiamoci già qualificati”: La formazione di partenza del Milan è dunque legata alla necessità di decidere per ... (Okafor in preallarme), la probabile presenza al centro dell’attacco di Jovic (squalificato in campionato dopo ...