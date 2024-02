Lotta, al PalaPellicone di Ostia i Campionati Italiani Master e Under 17

(Di giovedì 22 febbraio 2024)– E’ tutto pronto aldiLido. Nel prossimo fine settimana (23 – 25 febbraio), si svolgerà il Campionato Italianoe i17 di. Nella categoria giovanile, ci saranno tutti e tre gli stili in programma (stile libero,femminile e greco romana), con dieci categorie di peso e un totale di iscritti che tocca le 300 unità di giovani. Nella giornata di domani 23 febbraio, saranno ia salire sulle materassine. Si contenderanno il titolo nella libera maschile e nella greco romana. Saranno suddivisi in 5 classi d’età, dai 36 ai 60 anni compiuti. L’inizio gara è alle ore 15,15. Sabato 24 invece, il programma prevede il turno della libera femminile e ...

