LIVE – Italia-Turchia 79-73 | qualificazioni Europei 2025 basket DIRETTA

LIVE Italia-Turchia, Qualificazioni Europei basket in DIRETTA: in serata la sfida agli anatolici

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ilindi, sfida valida come prima giornata del Gruppo B delleaglidi. La Vitrifrigo Arena di Pesaro è pronta ad accompagnare e sostenere gli Azzurri in questa prima sfida nel lungo percorso, fatto di sei partite in totale, che porta fino alla rassegna continentale che si terrà tra agosto e settembretra Lettonia, Polonia, Finlandia e Cipro. Subito un impegno insidioso per gli uomini di coach Pozzecco, che devono provare a partire bene per poi affrontare al meglio il secondo impegno, contro l’Ungheria, a chiudere questa prima finestra di qualificazione. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 22 febbraio, con Sportface che vi fornirà un...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74-62 Ancora ‘Pippo’ Ricci, questa volta da due: +8 Italia ed 11 punti per il giocatore dell’Olimpia Milano! 72-62 ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 79-73 Mahmutoglou ancora dalla lunga distanza: -6 Turchia, gli ospiti non mollano! 79-70 Ed eccolo: assist di Nicolò ... (oasport)

LIVE! Torino-Lazio 0-0, palo di Sanabria dopo 4': diretta aggiornamenti in tempo reale: Si tratta come detto del recupero della ventunesima giornata di Serie A, gara non disputata nel weekend del 20 e 21 gennaio per la concomitanza con la Supercoppa Italiana alla quale hanno partecipato ... eurosport

LIVE Torino-Lazio 0-2 (64') - Raddoppio della Lazio al 56': 18' Lazaro sulla sinistra trova il calcio d'angolo. Niente da fare sulla battuta, il Toro riparte da Savic. 17' Zapata prova sulla fascia ad andare via a Gila, che lo spinge a terra, tutto regolare. torinogranata

LIVE Torino-Lazio 0-1 (54') - Vantaggio immeritato della Lazio in avvio: 8' Bellanova servito a destra, non crossa ma prova il tiro potente sul primo palo, mira sbagliata. 7' Ora il Toro deve provare a recuperarla. Davvero incredibile. 5' GOL LAZIO! Guendouzi servito in ... torinogranata