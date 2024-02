La sartoria asimmetrica domina la collezione FW24 di FENDI

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Kim Jones ha reso omaggio alle antiche figure di pietra con fotografie stampate in bianco e nero. Kim Jones diè tornato al primo giorno della Settimana della Moda di Milano per far debuttare la sua raffinataAutunno/Inverno 2024. Per l’occasione, il famoso e celebrato stilista britannico ha occupato la sua tradizionale sede