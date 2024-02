Il Milan vola agli ottavi di Europa League nonostante la sconfitta: al Rennes non basta il 3-2

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ilnon smette di sperare nella rimonta ma alla fine si arrende: i francesi vincono per 3-2, ma non. Ilstrappa la qualificazione per glidi