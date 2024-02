Il caso Rischio porte chiuse con il Sestri Levante

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Dopo il match con l’Arezzo, la squadra di Di Carlo avrà a disposizione una settimana abbondante per preparare l’incontro successivo. Il calendario infatti prevede la trasferta sul campo deldomenica 3 marzo alle 16,15. Come è noto però la società ligure non gioca gli incontri casalinghi nel proprio stadio, che al momento non è omologato per la serie C. La matricola rossoblù ha giocato inizialmente a Carrara e poi a Vercelli, dove si giocherà l’incontro con la Spal. Il problema è che spesso e volentieri per motivi di ordine pubblico viene imposto aldi giocare allo stadio Piola a, e stando alle indiscrezione molto probabilmente accadrà la stessa cosa contro la Spal. Nei prossimi giorni se ne saprà di più.