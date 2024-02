Hamsik | 'Fui molto vicino al Milan In futuro mi vedo allenatore | magari al Napoli'

Hamsik: "Farò l'allenatore, il Napoli è un sogno! Fui vicino al Milan di Allegri..."

De Laurentiis e Hamsik a pranzo insieme! Scelto un ristorante nel cuore di Napoli | FOTO: Resta viva la speranza per i tifosi del Napoli di vedere Marek Hamsik tornare: l’ex capitano azzurro era a pranzo con De Laurentiis. In pochissimo tempo il Napoli ha vissuto… Leggi ... informazione

