Ferragnez | la fine del brand | sentitevi liberi

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati: il rapper è andato via di casa domenica scorsa

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma, 22 feb – Niente di personale, sono solo affari. E così anche ilnon è sopravvissuto alla grande purga del Pandorogate: la coppia che ha monopolizzato, cannibalizzato ma soprattutto polarizzato la comunicazione in Italia negli ultimi anni si è sciolta insieme alla popolarità di Chiara Ferragni. IlFedez e Chiara Ferragni si sono lasciati. L’ha scritto Dagospia – l’autorità in materia di coppie che scoppiano (vedi il precedente Totti-Ilary), e lo confermano in tanti: il rapper da domenica scorsa ha lasciato casa. Ma nessun tradimento o tragica contrapposizione: il cantante avrebbe rinfacciato all’influencer-moglie i danni provocati dalla vicenda del Pandoro Balocco: i suoi problemi giudiziari hanno influito negativamente sugli affari. Niente di personale, baby. Intanto proprio oggi ...

