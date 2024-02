F1 | Leclerc cautamente ottimista | “Abbiamo meno degrado | ma la mia sensazione è che Red Bull sia davanti”

F1, Zak Brown contro Horner e la Red Bull: "In nessuno sport c'è la doppia proprietà". E sulle accuse...

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Charlesha concluso al sesto posto la seconda giornata di Test F1 andati in scena sul circuito di Sakhir in Bahrain. Il monegasco ha accusato un distacco di 1.829 dal compagno di squadra Carlos Sainz, usando la mescola C3 nel corso della sessione in cui è stato al volante della Ferrari. Laè che la monoposto di Maranello sia in miglioramento e si sono visti degli importanti passi in avanti, soprattutto sul passo gara. Domani ultima giornata di Test in Medio Oriente, dove dal 29 febbraio al 2 marzo si disputerà il primo weekend di gara del Mondiale. Charlesha analizzato la giornata ai microfoni di Sky Sport F1: “L’anno scorso era il peggio che poteva capitare, tutto poteva succedere in una curva e cambiare in quella dopo. Quest’anno il feeling è migliore, il bilanciamento è più consistente. Per questo motivo ...