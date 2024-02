Europa League | playoff ritorno | Milan e Roma a caccia del pass | programma e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 22 febbraio 2024) I primi novanta minuti sonoati in archivio nella scorsa settimana lasciando quasi tutti i match in bilico. Saranno questi ulteriori scontri a decidere, in modo incontrovertibile, quali formazioni raggiungeranno le vincitrici della fase a gironi negli ottavi di questa seconda coppa europea. Dopo lo spettacolo mostrato dalla sorella maggiore Championsnella due giorni dedicata a martedì e mercoledì, le altre due coppe del Vecchio Continente si divideranno le luci della ribalta in questo giovedì ricchissimo di appuntamenti. Le gare d’andata hanno regalato emozioni forti, ma non la qualificazione:, le due italiane protagoniste in queste forche caudine, dovranno sublimare i risultati positivi del primo match. I rossoneri hanno vinto largamente in casa (3-0) contro il Rennes indirizzando il ...