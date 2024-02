Bimbi ustionati all’asilo: scuola, diocesi e assicurazione ammessi come responsabili civili

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Osio Sopra.Cattolica edi Bergamo sono statinel processo per lesioni colpose gravi e gravissime aggravate, per la vicenda dei bambiniSan Zeno di Osio Sopra. Il giudice, nell’udienza predibattimentale, ha accolto le richieste avanzate dalle famiglie di Elisa Prandi e Alessandro Bonansinga, i due piccoli che il 30 maggio 2022 riportarono le lesioni più gravi. Il loro legale, l’avvocato Danilo Delia, aveva avanzato la stessa richiesta anche per il Ministero dell’Istruzione, ma in questo caso il giudice non ha accolto. Nell’udienza fissata per il prossimo 18 giugno ci sarà la formalizzazione della presenza dei...