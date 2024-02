Autografami questa pallina | la ragazzina resa ricca da Jannik Sinner Anni fa

Jannik Sinner, la ragazzina resa ricca: "Autografami la pallina". Anni fa...

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Essere compagni di banco di, all'istituto tecnico economico Walther di Bolzano, è sicuramente una grande fortuna. Raphael Mahlknecht, sciatore altoatesino specialista del telemark — la disciplina nella quale quest'anno ha conquistato il secondo posto nella tappa di coppa del mondo di Carezza — può dire di esserlo stato e lo ha raccontato in un'intervista al Corriere del Trentino: “Inizialmentel'ho trovato un po' timido, ma con il passare dei giorni tra di noi è nata una vera e sincera amicizia — ha raccontato Mahlknecht —. Caratterialmente era un ragazzo abbastanza serioso, non amava scherzare troppo. Ciò nonostante, quando si lasciava andare, diventava simpatico e divertente. Come compagno di banco non potevo chiedere di meglio: ci aiutavamo moltissimo. Quando aveva bisogno lui, ...