Arena, riaperto al pubblico l'ufficio postale

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L’di, in provincia di Vibo Valentia, haal. Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede di Via Generale Filardo, finalizzati ad accogliere, appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “ Polis – Casa dei Servizi Digitali ”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere...