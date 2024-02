A Milano nasce Soul | festival della spiritualità

A Milano nasce "Soul", festival di spiritualità dedicato alla meraviglia

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Cinque giorni di lezioni e dialoghi, spettacoli e concerti, performance, laboratori esperienziali, momenti meditativi e attività per le scuole. A, cinque giorni di eventi diffusi in città in nome, dal 13 al 17 marzo. Dall’alba alla sera si farà esperienza dello straordinario nell’ordinario, con protagonisti d’eccezione dalla letteratura alla scienza, dalla filosofia alla musica, fino alla poesia.è promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e dall’Arcidiocesi dicon il patrocinio del Comune di. Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione al sito www..it. ...