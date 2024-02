Ucraina | accordo Ue su nuove sanzioni a Russia Lukashenko | Rischio terza guerra mondiale

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Mosca, 21 feb. (Adnkronos) - Mentre si intensificano gli attacchi dellain, oggi, 21 febbraio 2024, i rappresentanti permanenti degli Stati membri dell'Ue hanno trovato undi principio sul 13esimo pacchetto dicontro Mosca. Lo ha annunciato la presidenza belga. Si tratta di uno dei "più ampi" pacchetti proposti e verrà approvato per procedura scritta entro il 24 febbraio. Intanto il presidente bielorusso Alexander, il più stretto alleato del leader russo Vladimir Putin, lancia l'allarme: il mondo "è di nuovo sull'orlo dell'abisso" e ci sono ''timori fondati'' che possa ''scoppiare una''. Allo stesso tempo, ha aggiunto, è di una "stupidità totale" pensare che la...

