Trump su Navalny | perché è tornato in Russia?

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Parlando della morte di, l’ex presidente americano Donaldsi è chiesto come maiin. Il tycoon si poi paragonato all’oppositore russo come un perseguitato politico.su: io come lui L’ex presidente americano Donalda parlare della morte dell’oppositore russo Alexei. E ancora una