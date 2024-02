Luca Marinelli a Marina di Romea per le riprese di ‘Paternal Leave’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ravenna, 21 febbraio 2024 - Ciak, si gira in Riviera. Sono infatti in corso ledi Paternal Leave, il primo film diretto dall’attrice tedesca Alissa Jung e che vedrà come protagonista suo marito,. L’attore romano, volto di Lo chiamavano Jeeg Robot e Le otto montagne, vincitore di un David di Donatello e di una Coppa Volpi, si trova attualmente adiper le. Di cosa parla il film La trama del film si svolge sulle spiagge desolate della riviera romagnola durante l’inverno, dove una giovane donna na giovane donna di origine tedesca incontra per la prima volta suo padre, un italiano. La pellicola, già dal titolo (in italiano traducibile con "congedo parentale") esplora il confronto, complesso e doloroso, tra le decisioni prese nel passato e le ...