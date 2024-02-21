LIVE – Ankara-Civitanova 0-1 21-25 6-4 | andata quarti Champions League maschile 2024 volley in DIRETTA

CANLI Gazze'deki savasta son dakika... Israil'de sok sonuç duyuruldu! 'Yüzde 55 dört ayda pes etti': Gazze'de acilen insani ateskes isteyen Birlesmis Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tasarisini veto eden ABD'ye, Çin sert tepki gösterdi. Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Pekin'in 'büyük bir hayal k ...

CANLI Gazze'deki savasta son dakika... 138 günlük fiyaskonun itirafi! Israil basini hayal gördü, çaresiz kalip üç ülke saydilar: Israil medyasi 138 gündür devam eden savasin en büyük fiyaskosunu adeta itiraf etti. Jerusalem Post gazetesi, Türkiye dahil üç ülke saydi.

LIVE Ankara-Civitanova, Champions League volley 2024 in DIRETTA: trasferta complicata in Turchia: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di andata dei quarti di finale di Champions League maschile di pallavolo tra i turchi dell'Halkbank Ankara ...