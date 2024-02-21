LIVE – Ankara-Civitanova 0-1 21-25 6-4 | andata quarti Champions League maschile 2024 volley in DIRETTA

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LIVE – Ankara-Civitanova 0-1 (21-25 6-4): andata quarti Champions League maschile 2024 volley in DIRETTA (Di mercoledì 21 febbraio 2024) La DIRETTA testuale LIVE di Halkbank Ankara-Cucine Lube Civitanova, partita valevole per i quarti di finale della Cev Champions League maschile 2023/2024 di volley. I cucinieri di Gianlorenzo Blengini tornano in campo nella massima competizione continentale per club dopo aver vinto la Pool E con l’obiettivo di conquistare punti importanti in trasferta. La compagine turca, reduce dai playoff, vuole invece sfruttare il tifo del proprio pubblico per avvantaggiarsi in vista del ritorno in Italia. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00 italiane di mercoledì 21 febbraio TVF Ziraat Bankkart volleyball Hall di Ankara, in ...
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LIVE Ankara-Civitanova, Champions League volley 2024 in DIRETTA: trasferta complicata in Turchia: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di andata dei quarti di finale di Champions League maschile di pallavolo tra i turchi dell'Halkbank Ankara ...

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