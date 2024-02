L’amore non va in vacanza | dove è stato girato il film?

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ilnon va inprincipalmente nella California meridionale e nei villaggi di Shere e Godalming nel Surrey. L’idilliaco cottage inglese di Iris (Kate Winslet) non esiste veramente, èricreato in studio, ma è , ispirato all’autentico Honeysuckle Cottage di Holmbury St Mary, nel Surrey. La lussuosa casa di 10.000 metri quadrati di Amanda (Cameron Diaz) si trova invece nella tenuta di San Marino, nella California meridionale. Oltre a queste location, il villaggio di Godalming èutilizzato per le riprese esterne che ritraggono la pittoresca campagna inglese. In questa affascinante cittadina di mercato, che ospita circa 20.000 abitanti, Amanda fa la spesa per il suo accogliente cottage e la bellissima tenuta di campagna a ...

L’amore non va in vacanza finisce la notte di Capodanno, con Iris, Amanda, Miles, Graham, Sophie e Olivia che festeggiano tutti insieme a casa di ... (cultweb)

Sky - Non solo Hamsik: altri due big di Sarri spingevano per Calzona allenatore: Non solo Hamsik. Secondo quanto riportato da Sky Sport, in passato anche Mertens e Ghoulam hanno sempre spinto per concedere a Francesco Calzona un'occasione da primo allenatore. Entrambi, avendo ...

Il senso di Jannik Sinner per la famiglia: Che il rosso altoatesino abbia grande stima della propria famiglia è un fatto, come anche che faccia di tutto per proteggerla da una popolarità potenzialmente inopportuna. Di recente ha dato un'idea d ...

Orte, presentazione del libro sulla partigiana Tina Anselmi: Energica, schietta e coraggiosa, non si tirò indietro di fronte a prove durissime ... Conservò intatto per tutta la vita l’amore per la natura, per la semplicità e per la trasparenza, interpretando ...