La morte della giovane donna incinta | ore di ansia per il piccolo Andrea

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Pistoia, 21 febbraio 2024 – Illotta per vivere nella terapia intensiva neonatale dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove è ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono stabili. Gravi, ma stabili. E ognuno spera, in cuor suo, che possa farcela e che dalla tragedia a cui è sopravvissuto possa accendersi la fiammellasperanza.è nato la domenica pomeriggio del 18 febbraio, all’ospedale San Jacopo di Pistoia, con un cesareo d’urgenza mentre anche la sua mamma lottava per vivere. Poi un’ambulanza attrezzata per il trasporto protetto dei neonati lo ha portato a Firenze e lo ha affidato alle cure del Meyer. La sua mamma, Laura Porta, 37 anni, originaria di Nuoro e infermiera nel carcereDogaia, a Prato, lo aspettava con amore e con trepidazione ...