In gita con i figli | impenna la moto mai immatricolata e assicurata Multato di 7mila euro

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) E’ costata cara unaincon ia un quarantanovenne bergamasco, che, arrivato davanti al centro sportivo di Treviglio ha pensato bene dire e guidare in questo modo per diversi metri sfoggiando le sue abilità davanti ai ragazzi. L’uomo, di Fera Gera d’Adda, on si è accorto però che ilciclista dietro di lui era un agente di polizia locale fuori servizio che stava tornando...

Impenna con la moto davanti ai figli, ma dietro di lui passa un vigile: maximulta di 7mila euro al papà: Voleva far vedere ai suoi figli quanto fosse bravo con la moto, ma gli è andata male. È costata cara una gita in moto con i figli a un quarantanovenne bergamasco, che, arrivato davanti al centro ...

In gita coi figli impenna la moto, settemila euro di multa: E' costata cara una gita in moto con i figli a un quarantanovenne bergamasco, che, arrivato davanti al centro sportivo di Treviglio ha pensato bene di impennare e guidare in questo modo per diversi me ...

Progetto Socialmente, al via un programma di gite per gli ultrasessantenni: Ritornano le gite di mezza giornata alla scoperta di luoghi e tesori di Pistoia e dintorni, organizzate per offrire un’occasione di svago e di incontro ai cittadini residenti ultrasessantenni. Questi ...