Ilaria Salis incontra il deputato Ciani nel carcere di Budapest | “Condizioni migliori dopo il clamore in Italia”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) “Mi prospettano una pena tra 2 e 24 anni, io vorrei avere un processo equo”. Lo ha detto, visitata inper la prima volta da un parlamentareno. Detenuta da più di un anno in Ungheria, con l’accusa di lesioni aggravate nei confronti di tre neonazisti, l’insegnante di Monza ha pregato ilPaolo(Pd) di “continuare ad occuparsi” del suo caso. “Lei è rimasta colpita, non si aspettava che unandasse a trovarla”, ha raccontato a La Repubblica, vice capogruppo del Partito democratico. “Le ho spiegato che sono andato a trovarla in quanto parlamentare che rappresenta la nazione. Ho pensato fosse giustoaver visto una ragazza non ancora processata portata in catene mani e piedi”, ha ...