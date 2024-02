Giorgia Meloni e Matteo Salvini divisi da Russia e Stati Uniti I rischi per la tenuta del governo

La lite con Giorgia Meloni sul terzo mandato porterà Salvini e la Lega allo sgambetto in Sardegna?

La lite sul terzo mandato nel governo Meloni porterà la Lega al voto disgiunto in Sardegna? Giorgia Meloni e Matteo Salvini non sono mai stati così distanti. ... (open.online)

Terzo mandato, Meloni: "Non era nel programma di governo": Quanto ai rapporti con la premier, Salvini spiega di avere trovato in Giorgia Meloni "non solo una alleata politica ma una buona amica con cui ci confrontiamo non solo a livello politico ma su tutto ... tg24.sky

Italia, svelato il secondo produttore di auto 'Giorgia Meloni sta puntando su Toyota': Giuseppe Sabella, direttore di Oikonova, think tank specializzato in lavoro e sviluppo sostenibile, si dice convinto che Giorgia Meloni starebbe “facendo la corte” a Toyota per fare in modo che i ... auto.everyeye

Roma, omicidio Valerio Verbano: il corteo per ricordare il ragazzo ucciso il 22 febbraio del 1980 nella sua abitazione al Tufello: Striscioni, cori e fuochi d’artificio: circa 1.200, i partecipanti che ieri pomeriggio hanno preso parte al corteo in ricordo di Valerio Verbano, lo studente 19enne del Liceo ... ilmessaggero