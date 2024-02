Fabrizio Corona | “Ilary Blasi mi ha chiamato per scusarsi Ha dovuto ammettere che avevo ragione sui tradimenti di Totti”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ennesimo colpo di scena nella vicenda che vede protagonisti. Secondo l’ex re dei paparazzi la showgirl lo avrebbeperdopo anni in cui non si parlavano. Tutti ricordiamo il forte scontro che avvenne ai tempi del Grande Fratello Vip, quandolo accusò di aver messo in giro la voce di presuntidi Francescoai suoi danni proprio poco prima delle nozze. Ebbene ora, ospite del podcast Gurulandia, fa nuove rivelazioni. “nel suo documentario mi ha chiesto scusa, così come ha chiesto scusa pubblicamente alla stampa italiana dopo aver insultato vari giornali in una sua intervista” spiega...