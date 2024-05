A che punto è la concorrenza in Italia Scrive Mastrapasqua

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 19 maggio 2024) Sono passate quasi tre settimane dalla sentenza del Consiglio di Stato che imponeva ai Comuni di avviare immediatamente le gare per l’assegnazione delle concessioni balneari. Ma l’avverbio “immediatamente” nel linguaggio della pubblica amministrazione somiglia alla distinzione tra “termine perentorio” e “termine ordinatorio”. La Pa non si muove senza “termini perentori” e senza l’indicazione di sanzioni comminabili con certezza. Quindi? Quindi si va avanti così, nel limbo di una certezza normativa che l’Europa – dalla Direttiva Bolkenstein in poi – vorrebbe sui temi della, ma che l’(e i suoi Governi) trasforma in incertezza, ritenendo la regola europea inopportuna, inapplicabile, improponibile, invocando come sempre tutta l’irriducibilità del “casono”. Alla nostra latitudine le regole dell’Europa valgono a ...