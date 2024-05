Perché l’Italia non ha firmato il testo Ue sui diritti Lgbtq+ | “Troppo sbilanciato verso il gender”

(Di domenica 19 maggio 2024) La ministra Roccella spiega che il governo non hail documento Ue per iin quanto conteneva troppi riferimenti al gender, mentre deve "valere ancora il cosiddetto binarismo sessuale di maschi e femmine". Ma non mancano le critiche.

Nella Giornata Internazionale contro l'Omofobia, la Transfobia e la Bifobia l'Ue ha prodotto una dichiarazione congiunta per la tutela dei diritti Lgbtq+ . L'Italia - insieme ad altri otto Paesi , tra cui l'Ungheria - non l'ha firmata. Insorge ...

(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2024 "Che rabbia e che vergogna questo Governo che nella Giornata Internazionale contro l'Omobilesbotransfobia decide di non firmare una dichiarazione per le politiche europee a favore delle persone Lgbt qia+. Non è ...

Donzelli: «Noi contro i diritti Lgbt+ Sciacallaggio della sinistra. Il governo non discrimina» - Donzelli: «Noi contro i diritti Lgbt+ Sciacallaggio della sinistra. Il governo non discrimina» - Ue, Italia non firma testo su diritti Lgbtiq+ 18 maggio 2024 L'Italia, con altri 8 Paesi non ha firmato la dichiarazione per la promozione di politiche europee a favore delle comunità Lgbtiq+… Leggi ...